سفارت آمریکا در اردن تعطیل شد

به گزارش ایلنا، رسانه‌ها امروز -چهارشنبه- از تعطیلی سفارت آمریکا در اردن خبر دادند.

الجزیره در این خصوص گزارش دادک «سفارت آمریکا در اردن اعلام کرده است کل مجتمع سفارتخانه‌ای این کشور در منطقه ،عبدون، پایتخت اردن تخلیه شده و همه کارکنانش این سفارتخانه را ترک کرده‌اند».

بنا بر اعلام سفارت آمریکا، تخلیه کارکنان موقتی است و به محض برطرف شدن تهدیدها، سفارتخانه بازگشایی می‌شود.

الجزیره افزود: «این اقدامات نشان دهنده افزایش تهدیدها ضد آمریکایی‌ها در منطقه است».

