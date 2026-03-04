پکن:‌

مایل به همکاری با آمریکا در تمامی سطوح هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از چین، رئیس پارلمان چین ‌گفت که این کشور مایل است با ایالات متحده برای ارتقای ارتباطات در تمام سطوح، ضمن حفظ «خطوط قرمز» و اصول خود، همکاری کند.

این اظهارات پیش از آغاز جلسه سالانه کنگره ملی خلق در روز پنج‌شنبه و در حالی مطرح می‌شود که هر دو کشور به دنبال تثبیت روابط خود پیش از نشست مورد انتظار «دونالد ترامپ» و «شی جین‌پینگ»، رهبران دو کشور، در پکن در پایان ماه مارس هستند.

‌رئیس پارلمان چین همچنین درخواست پکن برای آتش‌بس فوری را تکرار کرد و خواستار احترام به حاکمیت ملی ایران شد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «هیچ کشوری حق ندارد امور بین‌المللی را کنترل کند، سرنوشت سایر ملت‌ها را دیکته کند یا مزایای توسعه را به انحصار خود درآورد، چه برسد به اینکه در صحنه جهانی هر طور که می‌خواهد عمل کند.»

