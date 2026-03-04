سقوط ارزش سهام در بازارهای آسیایی در بحبوحه نگرانی‌های از گسترش جنگ

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارزش سهام در بازارهای آسیایی در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده از گسترش جنگ در خاورمیانه که منجر به شوک نفتی و افزایش تورم و تأخیر در کاهش نرخ بهره خواهد شد، سقوط کرده است.

گفتنی است که آسیا به شدت به واردات انرژی از طریق تنگه هرمز وابسته است.

بیشترین ضرر در سئول ثبت شد، جایی که بازار سهام با سقوط ۱۲ درصدی بازار به پایان رسید، بزرگ‌ترین افت ثبت‌شده طی یک ماه اخیر.

طی دو روز، این شاخص بیش از ۱۸ درصد از ارزش خود را از دست داده است در حالی که ارز به پایین‌ترین حد خود در ۱۷ سال گذشته رسیده است.

شاخص نیکی ژاپن ۳.۹ درصد و سهام تایوان ۴.۳ درصد کاهش یافت. 

 

