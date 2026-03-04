یک پهپاد پاکستانی در شرق افغانستان سرنگون شد

به گزارش ایلنا، نیروهای نظامی حکومت طالبان اعلام کردند که یک پهپاد پیشرفته پاکستان را در منطقه «ابچکان»، مرکز ولایت لوگر سرنگون کردند.

به گفته منابع، نیروهای حکومت طالبان این پهپاد را صبح امروز -چهارشنبه- رهگیری و سرنگون کرده‌اند.

«احمدالله انس»، سخنگوی فرماندهی پلیس حکومت طالبان در لوگر نیز سقوط این پهپاد را تایید کرده است.

این در حالی است که نیروهای افغان شب گذشته نیز اعلام کرده بودند که در ولایت‌های پروان، قندهار، ننگرهار و زابل پهپادهای تجسسی پاکستان را رهگیری کرده‌اند.

پیش از این نیز «سید طیب حماد»، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار مدعی شده بود نیروهای افغان یک جنگنده پاکستانی را در این ولایت ساقط کرده‌اند، ادعایی که دولت پاکستان آن را تکذیب کرد.

