سناتور دموکرات:
ارتش آمریکا قادر به مهار پهپادهای ایران نیست
سناتور دموکرات ایالت کنتیکت در سنای آمریکا پس از جلسه توجیهی محرمانه با مقامات دولت این کشور درباره حمله جنایتکارانه علیه ایران، گفت که ارتش آمریکا قادر به مهار پهپادهای ایرانی نیست.
به گزارش ایلنا، «کریس مورفی» سناتور دموکرات ایالت کنتیکت در سنای آمریکا پس از جلسه توجیهی محرمانه با مقامات دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده درباره حمله جنایتکارانه علیه ایران، به خبرنگاران گفت که این موضوع به همان اندازهای که میتواند جدی باشد، جدی است. این مساله جنگ و صلح است.
سناتور ایالت کنیتیکت آمریکا اظهار داشت: «آنها در آن اتاق به ما گفتند که آمریکاییهای بیشتری قرار است جان خود را از دست بدهند و اینکه آنها قادر نخواهند بود این پهپادها را متوقف کنند».
این سناتور دموکرات آمریکایی تاکید کرد: «ما باید در سنای ایالات متحده درباره صدور مجوز استفاده از نیروی نظامی بحث و رای گیری داشته باشیم».
بسیاری از اعضای کنگره آمریکا به ویژه دموکراتها در پی حمله بدون مجوز دونالد ترامپ به ایران، از این تصمیم او بهرغم ادعاهایش خشمگین هستند و تاکید دارند که اختیارات رئیس جمهوری آمریکا باید محدود شود تا آمریکا را وارد جنگهای بی پایان نکند.