به گزارش ایلنا، «برنی سندرز»، سناتور مستقل آمریکایی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» تاکید کرد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با دست زدن به حملات علیه ایران جنگی را که نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستارش بوده به او تقدیم کرده است.

سندرز در این پست نوشته است: «وقتی نتانیاهو به دنبال میلیاردها دلار پول برای نابود ساختن نوار غزه بود او آن را (به لطف آمریکا) به دست آورد. وقتی هم که نتانیاهو خواستار جنگ با ایران بود ترامپ آن را به او تقدیم کرد. سیاست نظامی و خارجی آمریکا باید توسط مردم آمریکا تعیین شود نه توسط دولت راست افراطی نتانیاهو».

سناتور آمریکایی در حالی به انتقاداتش از جنگ‌طلبی ترامپ ادامه داده که ۲ روز پیش نیز در پیامی در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران نوشت: «ترامپ گفت ما مجبور به حمله به ایران شدیم زیرا نمی‌توانیم به آن اجازه دهیم «سلاح هسته‌ای داشته باشد» واقعا؟. دونالد ترامپ همان رئیس جمهوری است که در ماه ژوئن گفت «تاسیسات هسته‌ای ایران نابود شده است».

