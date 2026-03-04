سرنگونی یک پهپاد در نزدیکی فرودگاه بغداد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌ها گزارش دادند که یک پهپاد در نزدیکی فرودگاه بغداد سرنگون شده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش می‌دهد که یک پهپاد در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد سرنگون شده است، جایی که پیش از این گزارش حمله‌ای به اردوگاه پشتیبانی لجستیکی سفارت آمریکا در آنجا منتشر شده بود.

یک منبع امنیتی گفت که این حمله هیچ تلفات یا خسارتی نداشته است.

به گفته واحد رسانه‌ای امنیتی عراق، این حمله پس از حمله پهپادی مشابهی که دیروز در نزدیکی فرودگاه خنثی شد، رخ می‌دهد.

انتهای پیام/