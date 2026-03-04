یورش‌ نیروهای صهیونیستی به کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ارتش اسرائیل اوایل صبح امروز -‌چهارشنبه- مجموعه‌ای از یورش‌ها و دستگیری‌ها را در ده‌ها شهر، روستا و اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری انجام داد.

منابع محلی گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی به ده‌ها شهر، روستا و اردوگاه یورش بردند و ورودی‌های چندین شهر را با ایست‌های بازرسی نظامی و خاکریزها بستند. آن‌ها همچنین خانه‌ها را تخلیه و برخی را به پایگاه‌های نظامی تبدیل کردند.

این منابع افزودند که این نیروها به خانه‌های فلسطینیان حمله کرده و ده‌ها نفر از ساکنان را دستگیر و برای بازجویی میدانی منتقل کردند. تعداد کل بازداشت‌شدگان هنوز مشخص نیست.

