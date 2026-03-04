به گزارش ایلنا، پنج فرد مطلع به رویترز گفتند که دولت دونالد ترامپ قصد دارد روز جمعه با مدیران بزرگترین پیمانکاران نظامی و تسلیحاتی ایالات متحده در کاخ سفید دیدار کند تا در مورد تسریع تولید سلاح گفت‌وگو کند.

جلسه کاخ سفید با مدیران شرکت‌های تسلیحاتی نشانه «فوریت احساس شده» در واشنگتن برای تقویت هر چه سریعتر ذخایر تسلیحاتی و مهمات در جنگ است.

