جلسه اضطراری ترامپ با مدیران شرکتهای تسلیحاتی درباره «کمبود ذخایر نظامی» در جنگ
در پی نگرانیهای فزاینده در آمریکا درباره کاهش ذخایر آفندی و پدافندی در جنگ با ایران، کاخ سفید روز جمعه قصد دارد جلسهای فوری با مدیران بزرگترین پیمانکاران نظامی و تسلیحاتی ایالات متحده برگزار کند.
به گزارش ایلنا، پنج فرد مطلع به رویترز گفتند که دولت دونالد ترامپ قصد دارد روز جمعه با مدیران بزرگترین پیمانکاران نظامی و تسلیحاتی ایالات متحده در کاخ سفید دیدار کند تا در مورد تسریع تولید سلاح گفتوگو کند.
جلسه کاخ سفید با مدیران شرکتهای تسلیحاتی نشانه «فوریت احساس شده» در واشنگتن برای تقویت هر چه سریعتر ذخایر تسلیحاتی و مهمات در جنگ است.