به گزارش ایلنا، در پی حملات هوایی سنگین جنگنده‌های اسرائیلی به مناطقی در لبنان، ده‌ها نفر شهید و زخمی شده‌اند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در جدیدترین حملات که بامداد امروز- چهارشنبه- انجام شد، دو حمله هوایی به مناطق «عرمون» در شهرستان عالیه و «السعدیات» در شهرستان الشوف، موجب شهادت 6 نفر و زخمی شدن 8 نفر دیگر شد.

بر اساس گزارش‌ها، در جریان یکی از این حملات یک ساختمان چهار طبقه در «عرمون» هدف قرار گرفت، در حالی که حمله دیگری مجتمع مسکونی در «السعدیات» را هدف قرار داد. در بعلبک نیز وزارت بهداشت لبنان گزارش داد که در پی حملات هوایی اسرائیل به محله‌های «المتربه» و «العسیره»، 4 نفر حان‌شان را از دست دادند و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین اعلام کرد که تیم‌های امداد و نجات هنوز در حال تلاش برای بیرون کشیدن افراد محبوس شده تحت آوار هستند.

همچنین دامنه این حملات هوایی اسرائیل به مناطق دیگری مانند «طیری»، «کونین» و «شقرا» در بنت‌جبیل نیز رسید. پیش از این، گزارش‌هایی از حمله اسرائیل به یک هتل در منطقه «الحازمیه» در بعبدا در استان جبل لبنان منتشر شد.

در همین حال، ارتش اسرائیل از ساکنان 16 روستا در جنوب لبنان خواسته بود که فورا خانه‌های خود را ترک کنند تا هدف حملات هوایی قرار نگیرند.

رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس با حزب الله و به بهانه حملات دفاعی این گروه، مناطق مختلفی از خاک لبنان را بمباران کرده است.

