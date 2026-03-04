وقوع ۲ حادثه دریایی در نزدیکی عمان و امارات

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) چهارشنبه از وقوع ۲ حادثه دریایی در آبهای نزدیک عمان و امارات خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی از یک انفجار مهیب در نزدیکی یک کشتی در ۱۳۷ مایل دریایی شرق مسقط پایتخت عمان دریافت کرد.

این گزارش افزود که کشتی و خدمه آن سالم هستند و مقام‌ها در حال بررسی این حادثه هستند.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه دیگر در ۷ مایل دریایی فجیره امارات دریافت کرده است.

در این حادثه یک کشتی با یک پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفت و خساراتی به آن وارد شد.

گزارشی از آتش‌سوزی یا ورود آب به این کشتی منتشر نشده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس به کشتی‌ها توصیه کرد که در عین عبور احتیاط کرده و هر گونه فعالیت مشکوکی را به این مرکز گزارش کنند.

 

