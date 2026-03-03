به گزارش ایلنا، وال‌استریت ژورنال در ادامه به نقل از همین منابع نوشت: تعدادی از کارکنان سفارت آمریکا در ریاض همچنان در داخل ساختمان پناه گرفته‌اند و تدابیر امنیتی به شدت تقویت شده است.

پس از اعلام هدف قرار گرفتن ساختمان سفارت توسط دو پهپاد، سفارت آمریکا در عربستان سعودی اعلام کرد که تمامی ملاقات‌های کنسولی، اعم از عادی و اضطراری، لغو شده است.

در بیانیه‌ای که سفارت آمریکا منتشر کرد، آمده است که اقدامات پناه‌گیری در ریاض، جده و ظهران همچنان ادامه دارد. همچنین از تمامی شهروندان آمریکایی خواسته شده است که در مکان‌های اقامت خود بمانند و از رفت‌وآمد در سطح شهر خودداری کنند. سفارت تأکید کرده است که تا اطلاع ثانوی از سفر به سفارت اجتناب کنند.

این بیانیه ادامه می‌دهد که بازدیدهای غیرضروری از تأسیسات نظامی در منطقه نیز محدود شده است و از شهروندان آمریکایی خواسته شده است تا به‌روزترین هشدارهای امنیتی را پیگیری کرده و برنامه‌های سفر خود را مطابق با آن تنظیم کنند تا امنیت خود و خانواده‌هایشان را تضمین کنند.

سفارت آمریکا همچنین از تمامی اتباع این کشور خواسته است که برنامه امنیتی شخصی برای خود تنظیم کنند و هشدار داده است که بحران‌ها ممکن است به طور ناگهانی در حین سفر یا اقامت در خارج از کشور رخ دهند، به‌ویژه با توجه به افزایش تنش‌های امنیتی در منطقه.

