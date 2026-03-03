خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزافه گویی جدید ترامپ؛

آمریکا آماده تعامل با حکومت جدید در ایران است

کد خبر : 1758231
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا، امروز -سه‌شنبه- با بیان اینکه عرصه سیاسی ایران شاهد ظهور رهبران جدید و برخوردار از توانمندی‌های لازم هستند، مدعی شد که واشنگتن آماده تعامل با حکومت بعدی در تهران است.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با وب‌سایت «پولیتیکو» در اظهاراتی مدعی شده که عرصه سیاسی ایران شاهد ظهور رهبران جدیدی است که تعدادی از آن‌ها به دنبال تصاحب قدرت در کشور هستند و برخی از آن‌ها از توانمندی‌های لازم برخوردارند.

وی  اظهار داشت: آمریکا آماده است تا با هر دولت ایرانی که در آینده شکل گیرد، تعامل کند، مشروط به اینکه این دولت به‌طور جدی در حال شکل‌گیری باشد و همچنین اشاره کرد که ایالات متحده تحولات ایران را به‌دقت پیگیری می‌کند و در حال رصد تغییرات در مراکز قدرت در این کشور است.

 ترامپ در عین حال گفت که شرکت‌های تولید تجهیزات نظامی با سرعت بالا در حال تولید انواع مختلف تجهیزات مورد نیاز نیروهای آمریکایی هستند، به‌ویژه در شرایط تشدید تنش‌های منطقه‌ای و ادامه عملیات‌های نظامی. وی اضافه کرد که ایالات متحده برای تمامی سناریوهای ممکن آماده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل