آمریکا آماده تعامل با حکومت جدید در ایران است

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با وب‌سایت «پولیتیکو» در اظهاراتی مدعی شده که عرصه سیاسی ایران شاهد ظهور رهبران جدیدی است که تعدادی از آن‌ها به دنبال تصاحب قدرت در کشور هستند و برخی از آن‌ها از توانمندی‌های لازم برخوردارند.

وی اظهار داشت: آمریکا آماده است تا با هر دولت ایرانی که در آینده شکل گیرد، تعامل کند، مشروط به اینکه این دولت به‌طور جدی در حال شکل‌گیری باشد و همچنین اشاره کرد که ایالات متحده تحولات ایران را به‌دقت پیگیری می‌کند و در حال رصد تغییرات در مراکز قدرت در این کشور است.

ترامپ در عین حال گفت که شرکت‌های تولید تجهیزات نظامی با سرعت بالا در حال تولید انواع مختلف تجهیزات مورد نیاز نیروهای آمریکایی هستند، به‌ویژه در شرایط تشدید تنش‌های منطقه‌ای و ادامه عملیات‌های نظامی. وی اضافه کرد که ایالات متحده برای تمامی سناریوهای ممکن آماده است.

