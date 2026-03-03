مسکو:
در حال تلاشهای دیپلماتیک برای پایان تنشها هستیم
سخنگوی وزارت خارجه روسیه بیان کرد که این کشور در حال رایزنی برای پایان تنشهای آمریکا و ایران است.
به گزارش ایلنا، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز -سهشنبه- ۱۲ اسفندماه درباره جنگ آمریکا و ایران گفت که مسکو در حال انجام تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به تنشهای خاورمیانه است.
وی تاکید کرد: «جایگزینی برای دیپلماسی وجود ندارد».
سخنگوی وزارت خارجه روسیه، فیلم مراسم وداع با دختربچههایی که در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مدرسهای در ایران کشته شدند را «وحشتناک» دانست.
پیشتر نیز «دمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، تمام تلاش خود را برای کاهش تنشها در خاورمیانه انجام میدهد.