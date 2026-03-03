وزیر خارجه اسپانیا: اروپا علیه حملات هوایی به ایران موضع بگیرد

به گزارش ایلنا، «خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر خارجه اسپانیا، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بلومبرگ با متهم کردن آمریکا و رژیم صهیونیستی به نقض قوانین بین‌المللی در حملات به ایران از اروپا خواست تا علیه این حملات موضع‌گیری کند.

وی اظهار داشت: «ما با اقدامات نظامی موافق هستیم که همیشه تحت منشور سازمان ملل و تحت تلاش جمعی باشد. وقتی چنین چیزی را نمی‌بینیم، اسپانیا صدای خود را بلند می‌کند تا نشان دهد که این راه درستی نیست».

دیپلمات اسپانیایی در ادامه صحبت‌های خود از متحدان اروپایی کشورش خواست که در دفاع از نظم جهانی مبتنی بر قانون، صریح‌تر باشند.

وزیر خارجه اسپانیا بیان کرد: «اسپانیا و اتحادیه اروپا و اروپا باید صدایی باشند که تعادل برقرار می‌کند، در مورد کاهش تنش صحبت می‌کند، در مورد حفاظت و دفاع از قوانین بین‌المللی صحبت می‌کند».

وی افزود: «جهانی مبتنی بر قوانین قابل پیش‌بینی بهتر از جهانی است که در آن زور تنها قانون است.»

