بلژیک: حملات واشنگتن و تلآویو به ایران مغایر با قوانین بینالمللی است
وزیر امور خارجه بلژیک حملات جنایتکارانه مشترک واشنگتن و تلآویو به ایران را مغایر با موازین قوانین بینالمللی عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، «ماکسیم پروو»، وزیر امور خارجه بلژیک، در گفتوگو با یک شبکه فرانسوی زبان، ضمن اذعان به نقض قوانین بینالمللی در این حمله، گفت که کشورش از دیرباز مدافع سرسخت قوانین بینالمللی بوده و قصد دارد همینطور باقی بماند.
وی اظهار داشت: «از این حیث، باید اذعان کرد که نحوه انجام این عملیات (آمریکا و اسرائیل علیه ایران) با موازین آن مطابقت ندارد».
پروو از پاسخ مستقیم به این سوال که آیا بلژیک مداخله نظامی آمریکا-رژیم صهیونیستی در ایران را محکوم میکند یا خیر تنها اهمیت و هدف قوانین بینالمللی را یادآور شده و ادعا کرد: «قوانین بینالمللی فراتر از هر چیزی برای محافظت از مردمان، حقوق و آزادی آنها در نظر گرفته شدهاند».
دیپلمات ارشد بلژیکی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ابراز تاسف از اینکه دیپلماسی نتوانست به نتایج مورد انتظار دست یابد، بر لزوم پایین گذاشته شدن سلاحها در سریعترین زمان ممکن تاکید کرد.
وی افزود: «ما خواستار خویشتنداری و بازگشت به احترام به دیپلماسی و قوانین بینالمللی در سریعترین زمان ممکن هستیم».