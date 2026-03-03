روزنامه‌نگار مطرح آمریکایی:

اسرائیل برای انجام انفجارهایی در قطر و عربستان برنامه‌ریزی کرده بود

روزنامه‌نگار معروف آمریکایی، در اظهاراتی جنجالی فاش کرد که اسرائیل برای انجام انفجارهایی در قطر و عربستان سعودی برنامه‌ریزی کرده بود؛ اقدامی که هدف از آن، ایجاد بی‌ثباتی و آسیب زدن به کشورهای خلیج فارس بوده است.

به گزارش ایلنا، تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی، در جدیدترین اظهارات خود فاش کرد که مقامات قطری و سعودی اخیرا تعدادی از اعضای موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، را که قصد داشتند در این دو کشور انفجارهایی صورت دهند، بازداشت کرده‌اند.

کارلسون در برنامه "شو تاکر کارلسون" در شب دوشنبه با اشاره به این موضوع گفت که اسرائیل با هدف ضربه زدن به امنیت کشورهای خلیج‌فارس، به ویژه قطر و عربستان سعودی، تلاش کرده است تا در این کشورها آشوب و بی‌نظمی ایجاد کند. به گفته وی، اسرائیل این اقدامات را به دلیل رقابت‌های منطقه‌ای خود با کشورهای خلیج‌فارس انجام می‌دهد.

این روزنامه‌نگار همچنین در پاسخ به این سوال که چرا اسرائیل باید در کشورهایی که ادعا می‌کنند از سوی ایران نیز تهدید می‌شوند، دست به اقدامات اینچنین تخریبی بزند، تصریح کرد: "اسرائیل به دنبال ضربه زدن به ایران و کشورهای هم‌پیمانش در خلیج فارس است."

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از شنبه گذشته، رژیم صهیونیستی و آمریکا به طور مشترک تجاوز نظامی علیه ایران آغاز کرده‌اند که در پی آن، صدها نفر شهید و زخمی شده‌اند. ایران نیز در پاسخ، با حملات موشکی و پهپادی به فلسطین اشغالی و برخی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه واکنش نشان داده است.

تا این لحظه، هیچ واکنشی از سوی مقامات قطری و سعودی در خصوص این ادعاها منتشر نشده است.

