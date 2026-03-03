English العربیه
لاوروف:

پیامدهای حمله به ایران در سراسر منطقه احساس می‌شود

وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو خواستار پایان عملیات نظامی در خاورمیانه شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، گفت که مسکو خواستار پایان عملیات نظامی در خاورمیانه شده است.

به گفته وی، انتظار نمی‌رود تحریم‌هایی علیه ایالات متحده و اسرائیل در رابطه با عملیات علیه ایران اعمال شود.

لاوروف تأکید کرد که روسیه همواره با تحریم‌های یکجانبه مخالف بوده و خاطرنشان کرد که این روش روسیه نیست.

وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که جنگی در خاورمیانه در جریان است و پیامدهای حمله به ایران در سراسر منطقه احساس می‌شود.

 

