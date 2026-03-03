خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله به یک مخزن سوخت در بندر تجاری دقم عمان
کد خبر : 1758089
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری دولتی عمان به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که یک مخزن سوخت در بندر تجاری دقم عمان حمله چندین هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت.

این حمله در چهارمین روز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رخ داده است. 

این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که قطر تولید گاز طبیعی مایع خود -حدود یک‌پنجم عرضه جهانی - را متوقف کرد، در حالی که عربستان سعودی تولید بزرگ‌ترین پالایشگاه داخلی خود را به حالت تعلیق درآورد.

میادین اصلی گاز اسرائیل، از جمله لویاتان، از مدار خارج شدند و بیشتر تولید در منطقه کردستان عراق نیز به دلیل ادامه هدف قرار دادن زیرساخت‌ها توسط ایران، از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌ها، در روزهای اخیر، متوقف شده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل