حمله به یک مخزن سوخت در بندر تجاری دقم عمان

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، خبرگزاری دولتی عمان به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که یک مخزن سوخت در بندر تجاری دقم عمان حمله چندین هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت.

این حمله در چهارمین روز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رخ داده است.

این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که قطر تولید گاز طبیعی مایع خود -حدود یک‌پنجم عرضه جهانی - را متوقف کرد، در حالی که عربستان سعودی تولید بزرگ‌ترین پالایشگاه داخلی خود را به حالت تعلیق درآورد.

میادین اصلی گاز اسرائیل، از جمله لویاتان، از مدار خارج شدند و بیشتر تولید در منطقه کردستان عراق نیز به دلیل ادامه هدف قرار دادن زیرساخت‌ها توسط ایران، از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌ها، در روزهای اخیر، متوقف شده بود.

