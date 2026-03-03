به گزارش ایلنا، «مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری امروز -سه‌شنبه- درباره اظهارات روز گذشته «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مبنی بر اینکه این نهاد شواهدی از وجود یک برنامه نظام‌مند برای ساخت سلاح هسته‌ای در ایران مشاهده نکرده است، گفت که پکن همواره بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران از مسیر گفت‌وگو و مذاکره تاکید داشته و از حق مشروع تهران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حمایت می‌کند.

وی افزود: «چین توجه دارد که ایران بارها اعلام کرده قصد توسعه سلاح هسته‌ای ندارد و اخیرا نیز مذاکراتی جدی و سازنده با ایالات متحده انجام داده است».

این سخنگو خاطرنشان کرد که مسئله هسته‌ای ایران در نهایت باید به مسیر سیاسی و دیپلماتیک بازگردد.

دیپلمات چینی همچنین خواستار توقف فوری حملات علیه ایران، بازگشت هرچه سریعتر به گفت‌وگوها، حفظ نظام بین‌المللی عدم اشاعه هسته‌ای و صیانت از صلح و ثبات در آسیای غربی و جهان شد.

