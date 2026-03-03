انتقاد ترامپ از استارمر به خاطر عدم همراهی در تجاوز به ایران
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا به نخست وزیر بریتانیا به دلیل عدم همراهی در جنگ با ایران حمله کرد.
ترامپ از «کییر استارمر»، نخستوزیر بریتانیا، به دلیل امتناع از حمایت از جنگ واشنگتن علیه ایران، انتقاد کرد و هشدار داد که بهاصطلاح «رابطه ویژه» آمریکا و بریتانیا با مشکل مواجه است.
ترامپ در مورد استارمر گفت: «او مفید نبوده است... من هرگز فکر نمیکردم چنین چیزی را ببینم. من هرگز فکر نمیکردم چنین چیزی را از بریتانیا ببینم.»
وی افزود که روابط بین دو کشور به طرز چشمگیری تغییر کرده است.
استارمر افزود: «در واقع، این یک دنیای متفاوت است. این فقط یک نوع رابطه بسیار متفاوت است که ما قبلاً با کشور شما داشتهایم.»