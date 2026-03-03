اسرائیل آمار تلفاتش از آغاز جنگ با ایران را اعلام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از جوروزالم پست، در پی حملات مستمر ایران به سراسر اراضی اشغالی، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی امروز -سه‌شنبه- از تعداد مجروحان اسرائیلی از زمان آغاز جنگ با ایران پرده برداشت.

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۸۹ صهیونیست زخمی و به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

براساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، وزارت بهداشت اعلام کرد که از آغاز تجاوز علیه ایران، ۱۰۵۰ اسرائیلی زخمی شده‌اند، از جمله ۲۸۹ نفر در دو روز گذشته.

طبق این گزارش، از این تعداد: ۴ نفر در وضعیت وخیمی هستند که نیمی از آنها مستقیماً در اثر حملات موشکی زخمی نشده‌اند؛ ۲۱ نفر در وضعیت متوسطی هستند؛ ۷۵ نفر در وضعیت جراحت جزئی هستند؛ هیچ‌کس در وضعیت بحرانی نیست و ۲ نفر تحت معاینه پزشکی هستند.

