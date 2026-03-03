روسیه:

در مورد مسائل خاورمیانه با کشورهای اروپایی در تماس هستیم
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «الکساندر گروشکو»، معاون وزیر امور خارجه روسیه، تأیید کرد که این کشور در مورد مسائل خاورمیانه با کشورهای اروپایی تماس‌هایی دارد، اما این تماس‌ها سیستماتیک نیستند.

گرشکو به اسپوتنیک گفت: «تماس‌هایی که عموماً مربوط به مسائل خاورمیانه هستند با نمایندگان کشورهای اروپایی برقرار می‌شود، اما به دلیل موضع خصمانه اتحادیه اروپا نسبت به روسیه، این تماس‌ها سیستماتیک نیستند.»

وی بر لزوم نادیده نگرفتن تماس‌هایی که در چارچوب‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، که مسائل خاورمیانه در آن موضوع اصلی است، انجام می‌شود، تأکید کرد.

گرشکو افزود: «البته تماس‌های کاری مداومی در این پلتفرم‌ها وجود دارد.»

 

