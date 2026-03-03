آمریکا خواستار خروج کارمندان سفارتش از برخی کشورهای عربی شد
وزارت خارجه آمریکا از کارمندان غیرضروری خود خواست با خانوادههایشان فورا اردن، عراق و بحرین را ترک کنند.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه آمریکا امروز -سهشنبه- با صدور بیانیهای از کارمندان غیرضروری خواست با خانواده هایشان فورا اردن، عراق و بحرین را ترک کنند.
منابع روز گذشته نیز گزارش دادند که آمریکا همزمان با حملات موشکی و پهپادی ایران سفارت خود را در کویت بست.