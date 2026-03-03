ترامپ و مرتس امروز دیدار میکنند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، امروز -سهشنبه- میزبان «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، در کاخ سفید خواهد بود.
طرفین بناست طی این نشست در مورد موضوعات حساسی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران گرفته تا تهدیدهای جدید تعرفهای ترامپ و سفر اخیر رهبر آلمان به چین گفتوگو کنند.
مرتس در حالی برلین را به مقصد واشنگتن ترک کرد که آلمان و فرانسه از برنامههای خود برای تعمیق همکاری در زمینه بازدارندگی هستهای خبر دادند. این اقدام دیگری از سوی همسایگان اروپایی برای سازگاری با تغییرات در روابط فراآتلانتیک در بحبوحه تهدیدات مداوم روسیه و نگرانی از بیثباتی مرتبط با درگیری ایران است.
مرتس که به تازگی از دیدار با «شی جینپینگ»، رئیسجمهور چین، بازگشته است، برای حفظ رابطه مثبتی که در طول یک سال گذشته با ترامپ ایجاد کرده است، تلاش خواهد کرد.