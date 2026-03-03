قطر تنها برای ۴ روز دیگر موشک پاتریوت دارد

به گزارش ایلنا، بلومبرگ به نقل از اسناد محرمانه گزارش داد که ذخایر سامانه‌های پاتریوت در قطر که برای رهگیری حملات موشکی از آنها استفاده می شود تنها برای چهار روز دیگر باقی مانده است.

در این گزارش، به نقل از منابع آگاه آمده است که قطر و امارات برای تقویت قدرت پدافند هوایی این کشورها تلاش می کنند و دوحه برای مقابله با حملات پهپادی کمک خواسته است.

این در حالی است که قطر مدعی شده گزارش مذکور صحت ندارد.

