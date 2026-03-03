نتانیاهو: جنگ علیه ایران ممکن است مدتی طول بکشد

نتانیاهو: جنگ علیه ایران ممکن است مدتی طول بکشد
نخست‌وزیر اسرائیل‌ گفت که جنگ ایالات متحده و این رژیم علیه ایران ممکن است «مدتی» طول بکشد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت که جنگ ایالات متحده و این رژیم علیه ایران ممکن است «مدتی» طول بکشد. 

نتانیاهو این ایده را که این درگیری سال‌ها، مانند جنگ‌های قبلی در منطقه، طول بکشد، رد کرد.

نتانیاهو در برنامه «هانیتی» شبکه فاکس نیوز گفت: «من گفتم که می‌تواند سریع و قاطع باشد. ممکن است مدتی طول بکشد، اما سال‌ها طول نخواهد کشید. این یک جنگ بی‌پایان نیست.»

 

