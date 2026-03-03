رویکرد ترامپ در قبال ایران مورد حمایت نیست

به گزاش ایلنا، گاردین در گزارشی اعلام کرد که حمایت از رویکرد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری ایالات متحده در قبال ایران در داخل این کشور مورد حمایت اکثریت نیست.

این رسانه با اشاره به هلاکت سه نظامی آمریکایی در جنگ تحمیلی علیه ایران، نوشت: «با بازگشت تابوت نظامیان آمریکایی به خاک این کشور، مخالفت‌ها با رویکرد ترامپ بیشتر نیز خواهد شد».

گاردین، ترور حضرت آیت الله «سید علی خامنه‌ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی را نقض قوانین بین‌المللی اعلام کرد و نوشت: «ترور رهبر ایران موجب ضعیف شدن نظم بین‌الملل می‌شود، اما باعث تغییر نظام در ایران نمی‌شود».

انتهای پیام/