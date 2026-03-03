خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گاردین:

رویکرد ترامپ در قبال ایران مورد حمایت نیست

کد خبر : 1757992
لینک کوتاه کپی شد.

یک رسانه انگلیسی اعلام کرد که فقط گروه اندکی از رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران حمایت می‌کنند.

به گزاش ایلنا، گاردین در گزارشی اعلام کرد که حمایت از رویکرد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری ایالات متحده در قبال ایران در داخل این کشور مورد حمایت اکثریت نیست.

این رسانه با اشاره به هلاکت سه نظامی آمریکایی در جنگ تحمیلی علیه ایران، نوشت: «با بازگشت تابوت نظامیان آمریکایی به خاک این کشور، مخالفت‌ها با رویکرد ترامپ بیشتر نیز خواهد شد».

گاردین، ترور حضرت آیت الله «سید علی خامنه‌ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی را نقض قوانین بین‌المللی اعلام کرد و نوشت: «ترور رهبر ایران موجب ضعیف شدن نظم بین‌الملل می‌شود، اما باعث تغییر نظام در ایران نمی‌شود».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل