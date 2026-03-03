حماس: کشورهای منطقه مقابل توحش صهیونیست‌ها متحد شوند

حماس با محکومیت وحشی‌گری صهیونیست‌ها در منطقه از همه کشورها خواست مقابل این رژیم متحد باشند.

به گزارش ایلنا، به دنبال گسترش تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و کشتار شهروندان غیرنظامی این کشور، جنبش مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت این تجاوزات اعلام کرد که حملات وحشیانه صهیونیست‌ها در چارچوب تشدید خطرناک اوضاع و نقض مداوم حاکمیت لبنان و نیز گسترش تجاوزات به کل کشورهای منطقه است.

حماس اعلام کرد: «این تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را کاملا  محکوم می‌کنیم و این رژیم را مسئول پیامدهای جنایات و سیاست‌های تهاجمی آن می‌دانیم».

این جنبش در ادامه بر همبستگی خود با لبنان تاکید کرد و از کشورهای عربی و اسلامی خواست تا متحد باشند و در کنار هم بایستند و گام‌های موثری برای مقابله با حملات اسرائیل بردارند، حملاتی که امنیت و ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند.

 

