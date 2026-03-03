به گزارش ایلنا، به دنبال گسترش تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و کشتار شهروندان غیرنظامی این کشور، جنبش مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت این تجاوزات اعلام کرد که حملات وحشیانه صهیونیست‌ها در چارچوب تشدید خطرناک اوضاع و نقض مداوم حاکمیت لبنان و نیز گسترش تجاوزات به کل کشورهای منطقه است.

حماس اعلام کرد: «این تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را کاملا محکوم می‌کنیم و این رژیم را مسئول پیامدهای جنایات و سیاست‌های تهاجمی آن می‌دانیم».

این جنبش در ادامه بر همبستگی خود با لبنان تاکید کرد و از کشورهای عربی و اسلامی خواست تا متحد باشند و در کنار هم بایستند و گام‌های موثری برای مقابله با حملات اسرائیل بردارند، حملاتی که امنیت و ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند.

