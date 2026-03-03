درخواست چین از ایران برای خودداری از هدف قرار دادن مراکز کلیدی صادرات گاز طبیعی

به گزارش ایلنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه مدعی شد که مقامات چینی به ایران فشار می‌آورند تا از هرگونه اقدامی که می‌تواند صادرات گاز قطر را مختل کند، خودداری کند.

این گزارش افزود: «مقامات چینی بهاز تهران خواسته‌اند تا تانکرهای نفت و گاز طبیعی مورد حمله قرار نگیرند.»

همچنین بنا به گزارش بلومبرگ، مقامات چینی از ایران خواسته‌اند از هدف قرار دادن مراکز کلیدی صادرات گاز طبیعی خودداری کند.

