"اهرمهای کلیدی تهران"؛ جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بههیچوجه آسان نخواهد بود!
در حالی که آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران آماده میشوند، کارشناسان روسی از محدودیتهای جدی در توانایی نظامی این دو در مقابل ایران سخن میگویند. بر اساس پیشبینیها، حتی با حمایتهای هوایی، مدت زمان حملات علیه ایران به شدت محدود خواهد بود و شکست در این استراتژی برای ترامپ هزینههای سنگینی خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر بروخواتیلو، کارشناس نظامی روسی در آکادمی علوم نظامی روسیه، با اطمینان اعلام کرد که جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران به راه خواهند انداخت، نه تنها یک حمله سریع و آسان نخواهد بود، بلکه ریسکهای زیادی به همراه خواهد داشت.
او بر اساس دلایل متعددی بر این باور است که این رویارویی به هیچ عنوان بیدردسر نخواهد بود. او همچنین احتمال سقوط حکومت ایران یا دستیابی به اهداف استراتژیک حیاتی تنها از طریق حملات هوایی را منتفی میداند و تأکید میکند که ایران قطعا ضربات دردناکی خواهد خورد، اما از شکست یا فروپاشی دور خواهد بود.
بروخواتیلو میگوید میگوید ایران طبق ارزیابیهای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، بزرگترین ذخایر موشکهای بالستیک در منطقه خاورمیانه را در اختیار دارد. این ذخایر عظیم شامل موشکهایی است که برد برخی از آنها تا 2000 کیلومتر میرسد و میتوانند به راحتی تهدیدی برای اسرائیل باشند. از مهمترین این موشکها میتوان به موشکهای «سیجل»، «عماد»، «قدر»، «شهاب 3» و «خرمشهر» اشاره کرد.
یکی از مهمترین ابزارهای قدرت ایران، موشک فراصوتی «خرمشهر-4» است که قادر است مسافتی 2000 کیلومتری را تنها در 12 دقیقه طی کند. این ویژگی بهویژه برای سامانه دفاع موشکی اسرائیل، یعنی «گنبد آهنین»، تهدید جدی محسوب میشود، زیرا این سامانه به سختی میتواند چنین اهداف سریعی را شناسایی و رهگیری کند.
آیا ایران آسیبپذیر است؟
بروخواتیلو به تحلیلها و گزارشهای بینالمللی اشاره میکند که نشان میدهد، برخلاف گزارشهای رسانهای، ایران در اثر حملات هوایی محدود در سالهای 2024 و 2025 آسیبهای جدی به توان موشکی خود نخورده است. با این حال، او همچنین به یک تضاد استراتژیک اشاره میکند: علیرغم کاهش موقت توانایی ایران برای انجام حملات انتقامی گسترده، توانایی آمریکا و اسرائیل برای ادامه حملات به مدت طولانی نیز بسیار محدود است.
در همین راستا، گزارشهایی از روزنامه «فایننشال تایمز» میگویند که ذخایر محدود مهمات دفاعی موجود، توانایی آمریکا و اسرائیل را برای ادامه هرگونه حمله نظامی علیه ایران به شدت محدود میکند. این گزارش اشاره میکند که در جریان جنگ اخیر، آمریکا فقط برای دفاع از اسرائیل، 150 موشک از سیستم دفاع موشکی «تاد» مصرف کرده است. این میزان استفاده به طور چشمگیری ذخیره این سیستم را کاهش داده است.
یکی دیگر از چالشهایی که تحلیلگران مطرح میکنند، این است که حتی اگر ناو هواپیمابر «جرالد فورد» به منطقه برسد، ظرفیت نظامی آمریکا برای حمایت از یک حمله هوایی متمرکز فقط به مدت 4 تا 5 روز خواهد بود. به همین دلیل، مدت زمان هرگونه عملیات نظامی محدود به ذخایر موجود است.
تحلیلگران معتقدند که هدف از این عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، پشتیبانی از یک قیام مردمی در ایران است، بهویژه با هدف ایجاد خلأ قدرت یا تضعیف کنترل حکومت.
با این حال، روزنامه «فایننشال تایمز» هشدار میدهد که تغییر رژیم از طریق حملات هوایی معمولاً موثر نیست و اگر این استراتژی شکست بخورد، ترامپ ممکن است مجبور به اعزام نیروهای زمینی شود. در غیر این صورت، حکومت ایران بهطور کامل پایدار خواهد ماند و ممکن است حتی به توسعه سلاحهای هستهای ادامه دهد.
بروخواتیلو به این نتیجه میرسد که حتی اگر حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به دقت انجام شود، این حملات به تنهایی برای سقوط جمهوری اسلامی کافی نخواهد بود. او پیشبینی میکند که ایران با وجود ضربات سنگین، همچنان از این رویارویی نظامی بهطور نسبی پیروز بیرون خواهد آمد.
در عین حال، او پیشبینی میکند که ترامپ در انتخابات آمریکا بهدلیل شکست در این ماجراجویی نظامی آسیب زیادی خواهد دید و تصویرش بهعنوان یک «مرد صلح» آسیب خواهد خورد و ثابت خواهد شد که جنگها معمولا تنها به جنگهای بیشتر میانجامند.