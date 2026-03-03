اردوغان: حملات علیه ایران غیر قانونی است

به گزارش ایلنا، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، در جریان نشست کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه در آنکارا تاکید کرد که این کشور در دردها و رنج های ملت ایران شریک است و نسبت به رنج‌های غیرنظامیان و کودکان بی گناه در جریان حملات علیه این کشور احساس اندوه عمیق می کند.

وی افزود: «ترکیه تماس‌های خود را در تمام سطوح برای تحقق آتش‌بس و بازگشت آرامش به منطقه افزایش داده و نمی خواهد شاهد وقوع درگیری و جنگ در منطقه طی ماه مبارک رمضان باشد».

اردوغان گفت: «اولویت ترکیه تحقق آتش‌بس و باز شدن باب گفت‌وگوها است».

وی هشدار داد که عدم مداخله لازم برای مهار این درگیری ها به عواقب وخیمی علیه امنیت منطقه‌ای و جهانی می انجامد.

رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد که حملات علیه ایران غیرقانونی است.

