حمله پهپادی به سفارت آمریکا در ریاض

«ترکی المالکی»، سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفت که سفارت آمریکا در ریاض براساس ارزیابی‌های اولیه، هدف حمله با دو پهپاد قرار گرفته است.

وی افزود که در پی این حمله، آتش‌سوزی محدودی رخ داد و خسارت‌هایی مادی به ساختمان وارد شد.

شبکه فاکس نیوز گزارش داد که سفارت آمریکا در ریاض در زمان حمله پهپادی تخلیه شده بود و هیچ کس در این حمله آسیب ندید.

