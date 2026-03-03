به گزارش ایلنا، فرماندهی ارتش آمریکا، بامداد امروز- سه‌شنبه-( به وقت ایران9 اعلام کرد: "تا ساعت چهار بعد از ظهر به وقت شرق ایالات متحده، ۲ مارس، شش نفر از پرسنل نظامی آمریکا در عملیات‌ها کشته شدند."

همچنین افزود: "نیروهای آمریکایی اخیرا اجساد دو سرباز که پیش‌تر مفقود شده بودند را از یک تاسیساتی که در حملات اولیه ایران در منطقه هدف قرار گرفته بود، پیدا کردند."

شبکه ام‌بی‌سی نیوز به نقل از منابع خود گزارش داد که تمام این شش سرباز در کویت خدمت می‌کردند و در یک حادثه واحد جان خود را از دست دادند.

