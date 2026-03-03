تحقیقات الجزیره: اسرائیل و آمریکا مدرسه‌ دخترانه در میناب را تعمدا هدف قرار دادند

به گزارش ایلنا، در روز شنبه 28 فوریه 2026 (9 اسفند) ده‌ها دانش‌آموز دختر به مدرسه ابتدایی "شجرة طیبه" در شهر میناب جنوب ایران رفتند. همزمان با شروع کلاس‌ها، تجاوز هوایی اسرائیل و آمریکا به این کشور آغاز شد و مجموعه‌ای از تاسیسات نظامی و دولتی در سراسر ایران هدف قرار گرفت. یکی از این حملات به‌طور مستقیم به مدرسه "شجرة طیبه" اصابت کرد که منجر به تخریب گسترده مدرسه و شهادت 165 نفر، عمدتا دانش‌آموزان دختر 7 تا 12 ساله، شد.

تحقیقات تلویزیون الجزیره نشان می‌دهد که این مدرسه به‌طور واضح از یک پایگاه نظامی جدا بوده و از سال 2016 به‌طور مستقل و به‌عنوان یک مدرسه شهری فعالیت می‌کرد. عکس‌های ماهواره‌ای و ویدئوها نشان می‌دهند که مدرسه و پایگاه نظامی مجاور از یکدیگر جدا شده‌اند و در زمان حمله، مدرسه به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته است. این الگو از حمله و نادیده گرفتن تفکیک‌های مشخص شده میان تاسیسات نظامی و غیرنظامی، باعث طرح سوالاتی جدی در خصوص دقت اطلاعاتی و شاید عمدا هدف قرار دادن مدرسه شده است.

گزارش‌ها از این حمله به‌طور واضح بر این نکته تأکید دارند که مدرسه "شجرة طیبه" که متعلق به خانواده‌های کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران بود، طبق قوانین بین‌المللی انسانی، به‌عنوان یک مرکز غیرنظامی و آموزشی به‌حساب می‌آید و هدف قرار دادن آن به‌طور عمدی، نقض قوانین بین‌المللی است.

در ادامه، مقامات آمریکایی و اسرائیلی مدعی شدند که از هدف قرار دادن یک مدرسه اطلاع نداشتند، اما تحقیقات الجزیره نشان می‌دهد که این حمله به‌طور مشخص به مدرسه اصابت کرده است. تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که فضاهای مختلف از جمله یک درمانگاه تخصصی که در نزدیکی مدرسه قرار دارد، به‌طور عمدی نادیده گرفته شده‌اند. این امر بر احتمال هدف قرار دادن عمدی مدرسه به‌عنوان یک اقدام استراتژیک، تأکید می‌کند.

تحقیقات پیشین و سوابق مشابه در گذشته، مانند حمله به مدرسه بحر البقر در مصر و بیمارستان‌های مختلف در مناطق جنگی، نشان‌دهنده روندی است که در آن نیروهای نظامی اسرائیل و آمریکا به‌طور مکرر به زیرساخت‌های غیرنظامی حمله کرده‌اند. این بار نیز، حمله به مدرسه میناب، که به‌طور قطعی به‌عنوان یک هدف غیرنظامی شناخته می‌شد، به‌طور مشابه با حملات گذشته به‌ویژه در نوار غزه و افغانستان، نشان‌دهنده عدم احترام به زندگی غیرنظامیان است.

این حمله به‌ویژه در شرایطی که ایران خود را آماده جنگی طولانی می‌کند، نشان‌دهنده پیچیدگی و خطرات بیشتری برای مردم غیرنظامی در مناطق جنگی است. علاوه بر جان باختن دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه، حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی باعث نارضایتی‌های اجتماعی گسترده‌ای در ایران و جهان شده است.

این تحقیقات نشان می‌دهند که با وجود دفاعیات رسمی از سوی مقامات آمریکایی و اسرائیلی، شواهد موجود حاکی از آن است که این حمله عمدی بوده و باید تحت قوانین بین‌المللی به‌عنوان یک جنایت جنگی محسوب شود.

