به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل به مرحله‌ای بحرانی و پیچیده وارد شده است که به نظر می‌رسد در حال تبدیل شدن به یک نبرد طولانی و گسترده باشد. تنش‌ها و درگیری‌ها به شدت افزایش یافته‌اند و تهدیداتی که هر یک از طرف‌ها مطرح می‌کنند، نشان از گسترش احتمالی این جنگ در جبهه‌های مختلف — اعم از خشکی، دریا و آسمان — دارد. در این شرایط، آسیب‌ها و خسارات متقابل روز به روز بیشتر می‌شود و منطقه به طور فزاینده‌ای در معرض بحران‌های جدید قرار دارد. این تحولات، نه تنها وضعیت امنیتی را در سطح منطقه‌ای به شدت متزلزل کرده است، بلکه عرصه بین‌المللی را نیز وارد مرحله‌ای از پیچیدگی‌های بیشتر می‌کند که آینده آن پیش‌بینی‌ناپذیر است.

نبرد میان ایران از یک سو و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر، به سرعت در حال گسترش است. ایران با به نمایش گذاشتن توان نظامی خود، به دنیا نشان داد که موازنه‌ قدرت در این جنگ به نفع آمریکا و اسرائیل نیست. در سومین روز از شدت گرفتن بحران، حملات ایران به اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، به ویژه در خلیج فارس، ادامه یافت و منجر به کشته شدن تعدادی از سربازان آمریکایی شد. همچنین، در پی این درگیری‌ها، چندین هواپیمای جنگی آمریکایی در آسمان کویت سرنگون شدند، که خود نشانه‌ای دیگر از شدت یافتن این بحران است.

آشکارترین نشانه از تشدید بحران، از خود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به بیرون درز کرده است. وی ضمن رد نکردن احتمال اعزام نیروهای زمینی به ایران، هشدار داده که «موج بزرگ حملات هنوز فرا نرسیده است». این سخنان نشان‌دهنده تصمیمات جدی و پیش‌بینی‌های دلسردکننده در مورد آینده جنگ است. هم‌زمان، ارتش آمریکا نیز اعلام کرده که نیروهای بیشتری به منطقه اعزام خواهند شد و عملیات‌ها برای مدت طولانی‌تری ادامه خواهد داشت. در سوی دیگر، تهران نیز اعلام کرده که خود را برای یک نبرد فراگیر و طولانی آماده کرده و هر دو طرف — ایران و آمریکا — با اطمینان اعلام کرده‌اند که در این جنگ پیروز خواهند شد. این مواضع قاطعانه، تنها بر شدت بحران و پیچیدگی‌های آن می‌افزاید.

ترامپ که برخلاف وعده‌های قبلی خود مبنی بر عدم دخالت در جنگ‌های خارجی چنین اظهاراتی کرده است، در مصاحبه‌ای با روزنامه «نیویورک پست» اظهار داشت که «هیچ واهمه‌ای از اعزام نیرو به زمین ندارد» و «هر رئیس‌جمهوری می‌گوید که نیروهای زمینی نخواهند رفت، اما من چنین چیزی نمی‌گویم». او در مصاحبه دیگری با شبکه «سی‌ان‌ان» گفت که فکر می‌کند عملیات «بسیار خوب پیش می‌رود» و آمریکا «هنوز ضربه بزرگی به ایران وارد نکرده است. موج بزرگ هنوز نیامده است، موج بزرگ به زودی خواهد آمد».

در واکنش به اظهارات ترامپ، حکیم جیفریس، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، انتقاداتی شدید علیه دولت مطرح کرد. او تصریح کرد که دولت آمریکا در خصوص عملیات نظامی در خاورمیانه فاقد شفافیت لازم است و دلایل ارائه‌شده برای حمله به ایران به هیچ وجه کافی و قانع‌کننده نمی‌باشد. این اظهارات نماینده دموکرات، به نوعی پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا واشنگتن برای گام‌های نظامی خود در منطقه مستندات و توجیهات لازم را دارد، یا این اقدامات تنها بر اساس محاسبات استراتژیک و سیاسی اتخاذ شده است؟ این موضع‌گیری، شکاف‌های سیاسی داخلی در آمریکا را به خوبی نمایان می‌کند و بر پیچیدگی‌های بحران در حال تشدید تأکید دارد.

در خصوص روند عملیات‌ها، ژنرال دان کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی نادر تأکید کرد که ارتش آمریکا احتمالاً خسارات بیشتری را در این عملیات متحمل خواهد شد و دستیابی به اهداف در این جنگ «مدتی طول خواهد کشید» و در برخی موارد «کار دشوار و سختی خواهد بود». این اظهارات نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی‌های جنگ و چالش‌های فراوانی است که ارتش آمریکا در مسیر تحقق اهداف خود با آن‌ها روبه‌رو خواهد بود.

از سوی دیگر، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در پاسخ به انتقادات در خصوص آغاز یک «جنگ بی‌پایان»، اظهار داشت که ایالات متحده «این جنگ را شروع نکرده است، اما در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ آن را تمام خواهد کرد». او همچنین تصریح کرد که هدف از این جنگ «تغییر رژیم» نیست و دفاع از عملیات‌های نظامی آمریکا را بر اساس این فرضیه مطرح کرد که این اقدامات لازم است تا نیروی نظامی ایران نابود شود و برنامه هسته‌ای این کشور خاتمه یابد. با این حال، هیگسیت تأکید کرد که «آرزوهای ما غیرواقع‌بینانه نیستند، بلکه واقع‌گرایانه‌اند»، اما از ارائه زمان‌بندی دقیق برای پایان جنگ خودداری کرد. همچنین، در پاسخ به پرسشی درباره استراتژی خروج از این بحران، او هیچ توضیحی ارائه نکرد، که این خود ابهاماتی را در خصوص چشم‌اندازهای آتی این جنگ به وجود می‌آورد.

این اظهارات به خوبی نمایانگر پیچیدگی‌های استراتژیک و عدم قطعیت‌های فراوان در مورد آینده جنگ است و نشان می‌دهد که آمریکا در مسیر پیشبرد اهداف خود با چالش‌های سنگینی روبه‌رو خواهد شد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده گزارش داد که تا کنون شش سرباز آمریکایی در حملات ایرانی کشته شده‌اند. همچنین در ساعات اولیه روز گذشته، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که سه جنگنده آمریکایی به‌طور «غیرعمد» توسط پدافند هوایی کویت در جریان درگیری‌ها ساقط شدند، اما تمامی خلبانان سالم از هواپیماها خارج شدند. در ادامه، سفارت آمریکا در کویت هدف حمله پهپادی قرار گرفت و طبق گزارشی از وزارت خارجه که در روزنامه «واشنگتن پست» منتشر شد، حمله یک پهپاد ایرانی به هتل در بحرین منجر به زخمی شدن دو نفر از کارکنان وزارت دفاع آمریکا شد.

به علاوه، حملات موشکی و پهپادی ایران به اراضی اشغالی ادامه یافت و هشت کشور دیگر نیز اعلام کردند که پایگاه‌های آمریکایی در آن‌ها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است. این کشورها شامل کویت، بحرین، عراق، اردن، عمان، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی هستند. سپاه پاسداران اعلام کرد که یک مرکز ارتباطات ارتش اسرائیل در «بئر السبع» را هدف قرار داده و ۱۷ اسرائیلی در این حمله زخمی شدند. همچنین سپاه اعلام کرد که ۲۰ هدف دیگر را در تل‌آویو، قدس و الجلیل هدف قرار داده است که رکوردی جدید را نسبت به جنگ ۱۲ روزه در خرداد گذشته ثبت کرده است. سپاه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای دریایی آن ۲۶ پهپاد هجومی و پنج موشک بالستیک به پایگاه‌های دشمن در کویت، امارات، بحرین و تنگه هرمز شلیک کرده و همچنین اهداف ثابت و متحرک ارتش آمریکا در این کشورها را هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، سپاه پاسداران اعلام کرد که در دهمین موج حملات خود، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و مقر فرماندهی نیروی هوایی اسرائیل را هدف قرار داده است.

دایره حملات ایران تنها به این موارد محدود نماند و به پایگاه‌های نظامی بریتانیا در قبرس نیز گسترش یافت. این پایگاه‌ها پس از آن که دو پهپاد به سمت پایگاه «آکروتری» در قبرس در حال حرکت بودند، تخلیه شد. وزیر دفاع قبرس اعلام کرد که این کشور آماده است با تمام وسایل ممکن از جزیره دفاع کند، در حالی که مقامات قبرسی تأکید کردند که هدف حملات ایران، پایگاه‌های بریتانیایی بوده‌اند، نه خود قبرس. همچنین سخنگوی فرماندهی «خاتم‌الأنبیا» در ایران اعلام کرد که پایگاه نظامی آمریکا در «علی السالم» در کویت از کار افتاده است و ناو هواپیمابر آمریکایی «ابراهام لینکلن» هدف چهار موشک کروز قرار گرفت. همچنین سه کشتی نفتی آمریکایی و بریتانیایی در خلیج فارس و تنگه هرمز هدف حملات قرار گرفتند.

در سطح سیاسی، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به اظهارات ترامپ که گفته بود «رهبری جدید ایران» با وی تماس گرفته تا مذاکره کند، پاسخ داد و اعلام کرد که ایران هیچ‌گونه تمایلی به مذاکره با ایالات متحده ندارد. وی در پیامی در شبکه «اکس» (توییتر سابق) نوشت که ایران برخلاف آمریکا آماده جنگ طولانی است. وی افزود: «چنانچه در ۳۰۰ سال گذشته، ایران آغازگر جنگ‌ها نبوده است، همین‌طور در این جنگ هم نخواهد بود». لاریجانی همچنین تأکید کرد که «ما با عزم راسخ از خود و تمدن شش هزار ساله‌مان دفاع خواهیم کرد و دشمنان ما از حساب‌های اشتباه خود پشیمان خواهند شد».

