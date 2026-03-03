خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکسیوس: ترامپ با رهبران بارز کردها برای گفت‌وگو درباره ایران در تماس است

کد خبر : 1757953
لینک کوتاه کپی شد.

وب‌سایت اکسیوس به نقل از منابعی اعلام کرد که در میانه تشدید بحران ایران، رئیس‌جمهور آمریکا با رهبران بارز کردها در تماس است.

 

به گزارش ایلنا، اکسیوس تصریح کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با رهبران دو حزب اصلی در عراق، یعنی مسعود بارزانی و بافل طالبانی تماس گرفته است.

یکی از منابع در این‌باره گفت که ترامپ روز شنبه بعد از صدور دستور حمله به ایران، با رهبران کردها تماس گرفت. او با توصیف این گفت‌وگوها به «حساس»، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

یک منبع دیگر نیز گفت که این تماس‌ها بعد از چند ماه از تلاش‌های فشرده و محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل انجام شد.

اکسیوس خاطرنشان کرد که اسرائیل دهه‌هاست که روابط امنیتی، نظامی و اطلاعاتی مستحکمی با کردها در سوریه، عراق و ایران دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل