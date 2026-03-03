اکسیوس: ترامپ با رهبران بارز کردها برای گفتوگو درباره ایران در تماس است
وبسایت اکسیوس به نقل از منابعی اعلام کرد که در میانه تشدید بحران ایران، رئیسجمهور آمریکا با رهبران بارز کردها در تماس است.
به گزارش ایلنا، اکسیوس تصریح کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با رهبران دو حزب اصلی در عراق، یعنی مسعود بارزانی و بافل طالبانی تماس گرفته است.
یکی از منابع در اینباره گفت که ترامپ روز شنبه بعد از صدور دستور حمله به ایران، با رهبران کردها تماس گرفت. او با توصیف این گفتوگوها به «حساس»، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
یک منبع دیگر نیز گفت که این تماسها بعد از چند ماه از تلاشهای فشرده و محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل انجام شد.
اکسیوس خاطرنشان کرد که اسرائیل دهههاست که روابط امنیتی، نظامی و اطلاعاتی مستحکمی با کردها در سوریه، عراق و ایران دارد.