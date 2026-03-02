به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک پست گفت که اگر لازم باشد، هیچ تردیدی در اعزام نیروهای آمریکایی به ایران نخواهد داشت.

او تأکید کرد: من از اعزام نیروهای زمینی نمی‌ترسم، همانطور که بسیاری از رؤسای جمهور می‌گویند "نیروهای زمینی نخواهیم فرستاد"، من اینطور نمی‌گویم؛ بلکه می‌گویم "احتمالا به این کار نیازی نخواهیم داشت" یا "اگر لازم باشد، این کار را انجام خواهیم داد".

