خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعلیق فعالیت آرامکو

کد خبر : 1757744
لینک کوتاه کپی شد.

آرامکو فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، آرامکو فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد. 

«متیو مارتین»، روزنامه‌نگار وب سایت خبری سمافور، گزارش داد که پالایشگاه شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان در راس تنوره، پس از حمله پهپادی مشکوک و آتش‌سوزی ناشی از آن، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده است.

به گفته منابع، در پی آنچه که به نظر می‌رسد حمله پهپادی اوایل صبح امروز باشد، آتش‌سوزی کوچکی در راس تنوره شرکت آرامکو عربستان رخ داده است که به صورت پراکنده و تحت کنترل توصیف شده است.

این حمله به یک واحد عملیاتی برخورد کرد و پالایشگاه به عنوان یک اقدام احتیاطی تعطیل شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل