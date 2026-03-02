تعلیق فعالیت آرامکو
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، آرامکو فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد.
«متیو مارتین»، روزنامهنگار وب سایت خبری سمافور، گزارش داد که پالایشگاه شرکت نفت دولتی آرامکو عربستان در راس تنوره، پس از حمله پهپادی مشکوک و آتشسوزی ناشی از آن، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده است.
به گفته منابع، در پی آنچه که به نظر میرسد حمله پهپادی اوایل صبح امروز باشد، آتشسوزی کوچکی در راس تنوره شرکت آرامکو عربستان رخ داده است که به صورت پراکنده و تحت کنترل توصیف شده است.
این حمله به یک واحد عملیاتی برخورد کرد و پالایشگاه به عنوان یک اقدام احتیاطی تعطیل شد.