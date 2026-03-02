تاکید السودانی و پادشاه بحرین بر لزوم توقف جنگ

به گزارش ایلنا، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه از تماس تلفنی «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر این کشور با «حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین خبر داد.

طرفین در این اماس تحولات اخیر و اوضاع امنیتی منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

در این تماس دو طرف به صورت مشترک بر لزوم توقف فوری عملیات نظامی برای جلوگیری از تنش بیشتر در منطقه و جلوگیری از کشیده شدن آن به درگیری گسترده‌تر تاکید کردند.

السودانی و پادشاه بحرین بر اهمیت تقویت هماهنگیکورهای عربی برای قابلع با پالش کنونی و لزوم عمل کردن کشورهای بزرگ و جامعه بین‌المللی به مسئولیت‌های خود در توقف جنگ و حفظ صلح و امنیت در سطوح مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.

انتهای پیام/