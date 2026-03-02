خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکید السودانی و پادشاه بحرین بر لزوم توقف جنگ

کد خبر : 1757664
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر عراق و پادشاه بحرین در جریان گفت‌وگوی تلفنی بر لزوم توقف عملیات نظامی برای جلوگیری از تنش بیشتر در منطقه تاکید کردند.

به گزارش ایلنا، دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه از تماس تلفنی «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر این کشور با «حمد بن عیسی آل خلیفه»، پادشاه بحرین خبر داد.

طرفین در این اماس تحولات اخیر و اوضاع امنیتی منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

در این تماس دو طرف به صورت مشترک بر لزوم توقف فوری عملیات نظامی برای جلوگیری از تنش بیشتر در منطقه و جلوگیری از کشیده شدن آن به درگیری گسترده‌تر تاکید کردند.

السودانی و پادشاه بحرین بر اهمیت تقویت هماهنگیکورهای عربی برای قابلع با پالش کنونی و لزوم عمل کردن کشورهای بزرگ و جامعه بین‌المللی به مسئولیت‌های خود در توقف جنگ و حفظ صلح و امنیت در سطوح مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل