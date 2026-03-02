به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ایوت کوپر»، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت که انگلیس در حال راه‌اندازی سیستم‌های پشتیبانی برای کمک به تخلیه شهروندانش از خاورمیانه است.

وی گفت که تخمین زده می‌شود که حدود ۳۰۰ هزار نفر حضور خود را در منطقه ثبت کرده‌اند.

کوپر به شبکه اسکای نیوز گفت: «ما در حال بررسی طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها هستیم و به ویژه با صنعت گردشگری و در صورت لزوم با تخلیه دولت همکاری می‌کنیم.»

وی گفت که دولت بریتانیا خواهان بازگشایی حریم هوایی است و تیم‌های اعزام سریع را برای همکاری با صنعت گردشگری به منطقه اعزام می‌کند.

