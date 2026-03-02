شهادت ۳۱ تن طی حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی،‌ حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان ده‌ها شهید بر جای گذاشت.

مقامات بهداشتی لبنان گزارش دادند که در حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان و حومه جنوبی بیروت، ۳۱ نفر شهید و ۱۴۹ نفر زخمی شده‌اند.

صبح امروز -دوشنبه- هواپیماهای جنگی اسرائیل مجموعه‌ای از حملات خشونت‌آمیز را به حومه جنوبی بیروت و مناطق مختلف جنوب لبنان انجام دادند که منجر به ویرانی گسترده و آتش‌سوزی در مکان‌های مورد هدف شد.

