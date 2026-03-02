ترامپ: حملات به ایران احتمالا تا پنج هفته ادامه دارد/ لاریجانی مسئولیت هدایت مذاکرات هستهای را بر عهده دارد
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران احتمال دارد تا پنج هفته ادامه داشته باشد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور در صورت لزوم قصد دارد حملات خود علیه ایران را بین «چهار تا پنج هفته» ادامه دهد. او مدعی شد آمریکا و اسرائیل قادرند با وجود احتمال افزایش تلفات، شدت عملیات نظامی را حفظ کنند.
ترامپ در گفتوگو با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت: «کار سختی نخواهد بود. ما مقادیر عظیمی مهمات در کشورهای مختلف جهان ذخیره کردهایم.»
وی همچنین مدعی شد «سه گزینه بسیار خوب» درباره اینکه چه کسی میتواند هدایت ایران را بر عهده بگیرد در اختیار دارد، اما در حال حاضر از افشای آنها خودداری کرد و افزود اولویت واشنگتن «تکمیل مأموریت» است.
وی همچنین به نقش علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اشاره کرد و مدعی شد او پس از شهادت رهبر انقلاب، مسئولیت اداره موقت کشور را بر عهده گرفته و هدایت مذاکرات هستهای متوقفشده با آمریکا را دنبال میکند.
ترامپ با ابراز اطمینان از اینکه ایران در نهایت در برابر اراده آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیم خواهد شد، ادعا کرد این کشور «بهشدت تضعیف شده است».
رئیسجمهور آمریکا در عین حال گفت در صورتی که رهبری جدید ایران تعهد خود را به «شراکت عملگرایانه» نشان دهد، آماده بررسی رفع تحریمهاست.
وی در پایان گفت: «هنوز به موضع مشخصی متعهد نشدهام؛ زمان بسیار زود است. کارهایی برای انجام دادن داریم و آنها را به بهترین شکل پیش بردهایم. میتوانم بگویم جلوتر از جدول زمانی تعیینشده حرکت میکنیم.»