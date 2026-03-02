به گزارش ایلنا به نقل از النشره، در دومین روز از جنگ آمریکا–اسرائیل علیه ایران، روز یکشنبه، تهران اهدافی در تنگه هرمز و شهر بیت شِمِش در فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. طبق اعلام اعلام پلیس اسرائیل، در پی اصابت موشک ایرانی به ساختمانی در مرکز اسرائیل، ۹ اسرائیلی کشته، ۵۷ نفر زخمی و ۱۱ تن نیز مفقود شدند. همچنین ایران اعلام کرد ده‌ها پهپاد آمریکایی را سرنگون کرده است. این پیام‌های ایران چه مفهومی دارند و در صحنه عملیاتی چگونه تحلیل می‌شوند؟

بیت شِمِش

ارتش اسرائیل اذعان کرد که سامانه‌های هشدار در بیت شمش فعال نشده بودند؛ امری که به بالا بودن شمار کشته‌ها و زخمی‌ها در پناهگاهی که طبق استانداردهای مورد تأیید اسرائیل ساخته شده بود انجامید. افزون بر این، چهار ساختمان در منطقه تخریب شد.

موشک بالستیک ایرانی که بیت شمش را هدف قرار داد، بخشی از ۳۶ موشکی بود که ایران به سوی اراضی اشغالی شلیک کرد.

گفته می‌شود بیت شمش از جمله شهرهایی است که کمترین میزان پایبندی را به دستورالعمل‌های ارتش در زمینه احتیاط و هشدار دارد. با این حال، موشک ایرانی نشان داد که ارتش اسرائیل قادر به رهگیری همه موشک‌های ایران نیست، حتی اگر بخش عمده‌ای از آن‌ها را دفع کرده باشد.

پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تاکنون بیش از ۴۵ زخمی با درجات مختلف تخلیه شده‌اند...» و افزود عملیات جست‌وجو همچنان ادامه دارد.

هرمز و پهپادها

پیام ایران به تنگه هرمز نیز رسید؛ جایی که یک کشتی در نزدیکی عمان با «پرتابه‌ای ناشناس» هدف قرار گرفت و کشتی دیگری در سواحل امارات آسیب دید. هم‌زمان، ایران اعلام کرد ده‌ها پهپاد آمریکایی را سرنگون کرده است.

در حالی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آمریکایی «آبراهام لینکلن» خبر داد، وزارت دفاع ایالات متحده مدعی شد این ناو هدف موشک‌های ایرانی قرار نگرفته است.

در این میان، ائتلاف اوپک پلاس روز یکشنبه تصمیم گرفت تولید نفت را بیش از حد انتظار افزایش دهد. نشست مجازی هشت عضو این ائتلاف، از جمله روسیه، عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج‌فارس تصمیم گرفتند تولید نفت را روزانه ۲۰۶ هزار بشکه افزایش دهد که این تصمیم از ماه آوریل اجرا خواهد شد.

پیش‌بینی بازارها افزایش ۱۳۷ هزار بشکه‌ای را مطرح کرده بودند. بیانیه اوپک پلاس اشاره‌ای به جنگ نکرد و دلیل افزایش تولید را «ثبات چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی» و «بنیادهای سالم بازار» عنوان کرد.

با این حال، در صورت اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز ــ که حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت دریابرد از آن می‌گذرد ــ این افزایش تولید تأثیر چندانی بر آرام‌سازی بازار نخواهد داشت. برآوردها نشان می‌دهد در صورت بسته شدن تنگه، قیمت نفت ممکن است از ۷۲ دلار به بازه ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه جهش کند.

گرچه امارات و عربستان خطوط لوله‌ای برای صادرات جایگزین دارند، تحلیلگران همچنان احتمال کمبود ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز را مطرح می‌کنند و معتقدند خطوط لوله جایگزین کامل جریان دریایی نیستند.

پیامدهای پاسخ ایران

در پی تحولات، سفارت آمریکا در دوحه اعلام کرد کارکنان غیرضروری دولت آمریکا و خانواده‌هایشان می‌توانند قطر را ترک کنند و به شهروندان آمریکایی توصیه کرد در سفر به قطر بازنگری کنند.

همچنین «سازمان تنظیم مقررات بازارهای مالی» امارات اعلام کرد بورس‌های دبی و ابوظبی تا روز سه‌شنبه تعطیل خواهند بود.

در همین حال، سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران هشدار دونالد ترامپ به تهران درباره پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل را رد کرد و گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند حق ما را برای دفاع از خود انکار کند. ما هر طور که لازم باشد از خود دفاع می‌کنیم و برای دفاع از مردم‌مان حد و مرزی قائل نیستیم.»

انتهای پیام/