برگزاری تظاهرات گسترده در بغداد در محکومیت تجاوز به ایران

به گزارش ایلنا، گزارش‌ها حاکی از برگزاری تظاهرات گسترده در بغداد در حمایت از ایران و در اعتراض به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی است.

در همین حال، هیأت حشد الشعبی اعلام کرد که هدف قرار دادن امدادگران هنگام کمک‌رسانی به مجروحان در جریان یک حمله جدید، «تشدیدی خطرناک» و نشان‌دهنده اصرار مهاجمان بر ادامه خون‌ریزی است.

این نهاد همچنین اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و اسرائیلی با حمله به نقاط امنیتی در شهر القائم، بار دیگر حاکمیت عراق را نقض کرده‌اند.

