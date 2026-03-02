برگزاری تظاهرات گسترده در بغداد در محکومیت تجاوز به ایران
به گزارش ایلنا، گزارشها حاکی از برگزاری تظاهرات گسترده در بغداد در حمایت از ایران و در اعتراض به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی است.
در همین حال، هیأت حشد الشعبی اعلام کرد که هدف قرار دادن امدادگران هنگام کمکرسانی به مجروحان در جریان یک حمله جدید، «تشدیدی خطرناک» و نشاندهنده اصرار مهاجمان بر ادامه خونریزی است.
این نهاد همچنین اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و اسرائیلی با حمله به نقاط امنیتی در شهر القائم، بار دیگر حاکمیت عراق را نقض کردهاند.