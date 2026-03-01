خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاپ لئو:

مارپیچ خشونت در خاورمیانه باید متوقف شود

کد خبر : 1757422
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر کاتولیک‌های جهان گفت که وقایع پس از حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را با «نگرانی عمیق» دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «پاپ لئو»، رهبر کاتولیک‌های جهان گفت که وقایع پس از حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را با «نگرانی عمیق» دنبال می‌کند و درخواست توقف آنچه را که «مارپیچ خشونت» نامید، مطرح کرده است.

پاپ گفت: «من از صمیم قلب از طرف‌های درگیر می‌خواهم که مسئولیت اخلاقی خود را برای توقف مارپیچ خشونت، پیش از آنکه به ورطه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود، بپذیرند.»

پاپ در سخنرانی هفتگی خود خطاب به زائران در میدان سنت پیتر پس از نماز یکشنبه گفت: «ثبات و صلح از طریق تهدیدهای متقابل یا سلاح ایجاد نمی‌شود... بلکه تنها از طریق گفت‌وگوی معقول، واقعی و مسئولانه حاصل می‌شود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل