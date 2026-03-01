پاپ لئو:
مارپیچ خشونت در خاورمیانه باید متوقف شود
رهبر کاتولیکهای جهان گفت که وقایع پس از حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را با «نگرانی عمیق» دنبال میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «پاپ لئو»، رهبر کاتولیکهای جهان گفت که وقایع پس از حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را با «نگرانی عمیق» دنبال میکند و درخواست توقف آنچه را که «مارپیچ خشونت» نامید، مطرح کرده است.
پاپ گفت: «من از صمیم قلب از طرفهای درگیر میخواهم که مسئولیت اخلاقی خود را برای توقف مارپیچ خشونت، پیش از آنکه به ورطهای جبرانناپذیر تبدیل شود، بپذیرند.»
پاپ در سخنرانی هفتگی خود خطاب به زائران در میدان سنت پیتر پس از نماز یکشنبه گفت: «ثبات و صلح از طریق تهدیدهای متقابل یا سلاح ایجاد نمیشود... بلکه تنها از طریق گفتوگوی معقول، واقعی و مسئولانه حاصل میشود.»