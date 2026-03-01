وقوع حادثه‌ در نزدیکی «کُمزار» عمان در تنگه هرمز

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان کشتیرانی بریتانیا‌ از وقوع حادثه‌ای در نزدیکی کُمزار عمان در تنگه هرمز خبر داد.

سازمان کشتیرانی بریتانیا ‌اعلام کرد که گزارشی از وقوع حادثه‌ای در دو مایل دریایی شمال کُمزار عمان، واقع در تنگه هرمز، دریافت کرده است.

این تنگه حیاتی‌ترین مسیر صادرات نفت جهان است که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خلیج فارس، مانند عربستان سعودی، ایران، عراق و امارات متحده عربی، را به خلیج عمان و دریای عرب متصل می‌کند.

