حماس:
آمریکا و اسرائیل مسئولیت کامل تجاوز آشکار علیه ایران را برعهده دارند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش حماس شهارت رهبر معظم انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
حماس در بیانیهای اعلام کرد: «آیت الله خامنهای انواع حمایتهای سیاسی، دیپلماتیک و نظامی را از مردم، آرمان و مقاومت ما ارائه داد.»
حماس اعلام کرد که دولت آمریکا و اسرائیل «مسئولیت کامل این تجاوز آشکار و جنایت فجیع علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای وخیم آن بر امنیت و ثبات منطقه را بر عهده دارند.»
حماس همچنین گفت که کشورهای عربی و مسلمان «مسئولیت سیاسی، قانونی و تاریخی برای اتخاذ اقدامات فوری و قاطع» دارند.