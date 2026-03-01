خودداری ترامپ از حضور علنی در برابر افکار عمومی

به گزارش ایلنا، نیویورک تایمز گزارش داد که در پی آغاز اقدام تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا برخلاف رویه روسای جمهور پیشین این کشور، از حضور علنی در برابر افکار عمومی خودداری کرد و سخنرانی رسمی برای توضیح دلایل ورود به جنگ ارائه نداد.

در گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است: «دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بامداد شنبه در ساعت ۲:۳۰ به وقت محلی، با انتشار ویدئویی ویرایش‌شده در شبکه اجتماعی خود، از آغاز عملیات نظامی گسترده علیه ایران خبر داد. با این حال، او نه از اقامتگاه شخصی خود در مارالاگو در پالم بیچ فلوریدا به کاخ سفید بازگشت و نه در یک نطق تلویزیونی، افکار عمومی آمریکا را درباره ابعاد این اقدام نظامی آگاه کرد».

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین در خصوص «آیت‌الله سید علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران که نزدیک به چهار دهه رهبری این کشور را بر عهده داشت، سخنرانی رسمی انجام نداد.

این در حالی است که روسای جمهور آمریکا در شرایط مشابه، معمولا با حضور در کاخ سفید و ایراد نطق رسمی از دفتر بیضی‌شکل، تصمیم به جنگ را برای مردم تشریح می‌کردند.

«مایکل بشلوس»، مورخ ریاست‌جمهوری آمریکا در این باره گفت: «آنچه آمریکایی‌ها به آن عادت دارند، سخنرانی رئیس‌جمهور از کاخ سفید است که اهمیت فوق‌العاده تصمیم به جنگ را بازتاب دهد».

وی افزود: «ما در دوره‌ای هستیم که بسیاری از سنت‌های سیاسی کنار گذاشته می‌شود و این نیز نمونه دیگری از همان روند است».

رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی تروث که به نظر می‌رسد پیشتر آماده شده بود، نوشت: حملات نظامی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردیم. وزارت جنگ ایالات متحده، این عملیات را «عملیات خشم حماسی» (OPERATION EPIC FURY) نامید.

ترامپ در توجیه این حملات علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: «ارتش ایالات متحده در حال انجام یک عملیات عظیم و مستمر است تا از تهدید آمریکا و منافع اصلی امنیت ملی جلوگیری کنیم».

در حالی که جمهوری اسلامی ایران مذاکرات با آمریکا را گامی برای ایجاد شفافیت درباره صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان برداشته بود، تجاوز دوباره آمریکا و رژیم صهیونیستی، روندی تکراری و در عین حال فریبنده را در عرصه روابط بین‌الملل به تصویر کشید.

