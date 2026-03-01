لغو صدها پرواز به خاورمیانه در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران
خبرگزاری فرانسه گزارش داد از بیش از چهار هزار پرواز که قرار بود روزگذشته -شنبه- از سراسر دنیا به خاورمیانه برسد، ۹۶۶ پرواز معادل ۲۲.۹ درصد در پی حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان لغو شد.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که قرار بود روزگذشته -شنبه- حدود چهار هزار و ۲۱۸ پرواز به کشورهای خاورمیانه برسد که ۹۶۶ پرواز از آنها معادل (۲۲.۹ درصد) لغو شد. امروز نیز، ۷۱۶ پرواز از چهار هزار و ۳۲۹ پرواز برنامهریزی شده برای سفر به خاورمیانه لغو شد.
روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» در این باره نوشت: «حملات ایالات متحده و (رژیم) اسرائیل علیه ایران به لغو چند صد پرواز در سراسر جهان به خاورمیانه منجر شده است، به ویژه خطوط هوایی خلیج فارس به دلیل بسته شدن چندین حریم هوایی در منطقه تحت تأثیر قرار گرفتهاند».
طبق گزارش «سیریوم» (Cirium)، یک شرکت تحلیل هوانوردی، با احتساب پروازهای خروجی، تعداد کل لغو پروازها از یک هزار و ۸۰۰ پرواز فراتر رفته است.
شرکتهای هواپیمایی خلیج فارس
به گفته سیریوم، خطوط هوایی امارات، قطر ایرویز و اتحاد که از طریق مراکز خود، قارههای آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا را به هم متصل میکنند و روزانه تقریباً ۹۰ هزار مسافر ترانزیتی را جابجا میکنند، به جز مسافرانی که به مقصد خود خاورمیانه هستند، بیشترین آسیب را دیدهاند.
ایرفرانس
این شرکت هواپیمایی فرانسوی روز شنبه پروازهای خود به تلآویو و بیروت را لغو کرد و سپس لغو پروازها به دبی و ریاض را در روز شنبه و به تلآویو را در روز یکشنبه تمدید کرد
لوفتهانزا
لوفتهانزا، بزرگترین گروه هواپیمایی اروپایی، که شرکت هواپیمایی سوئیسی سوئیس و شرکت هواپیمایی ایتالیایی «ایتا ایرویز» را شامل میشود، پروازهای خود به تلآویو، بیروت، عمان، اربیل در عراق و تهران را تا ۷ مارس (۱۷ اسفند) به حالت تعلیق درآورده است.
بریتیش ایرویز، نروژی، ایبریا، فینایر، ویز ایر
بریتیش ایرویز پروازهای خود به تلآویو و بحرین را تا سهشنبه و شرکت نروژی پروازهای خود به دبی را تا چهارشنبه به حالت تعلیق درآورده است.
ایبریا اکسپرس اسپانیا پرواز روزانه خود به تلآویو را تا سهشنبه لغو کرده است. فینایر فنلاند پروازهای خود به دبی و دوحه را تا جمعه به حالت تعلیق درآورده است. ایرلاین اسکاندیناوی (SAS) پروازهای خود بین کپنهاگ و تلآویو را در روزهای شنبه و یکشنبه لغو کرده است.
شرکت هواپیمایی ارزان قیمت مجارستانی ویز ایر (Wizz Air) تمام پروازهای خود به و از سرزمینهای اشغالی، دبی، ابوظبی و عمان را تا ۷ مارس به حالت تعلیق درآورده است. پروازها به عربستان سعودی تا دوشنبه لغو خواهد شد.
ترکیش ایرلاینز
ترکیش ایرلاین پروازهای خود به ۱۰ کشور خاورمیانه را به حالت تعلیق درآورده است.
پروازها به لبنان، سوریه، عراق، ایران و اردن تا دوشنبه لغو شده است، در حالی که پروازها به قطر، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و عمان از روز شنبه به حالت تعلیق درآمده است.
یونان
شرکت هواپیمایی ایژین پروازهای خود به و از تلآویو، اربیل، بغداد، بیروت، دبی و ابوظبی را حداقل تا سهشنبه لغو کرده است.
سوریه، لبنان
شرکت هواپیمایی ملی سوریه ایر تمام پروازهای خود به و از فرودگاههای دمشق و حلب را تا اطلاع ثانوی لغو کرده است. شرکت هواپیمایی خاورمیانه لبنان پروازهای روز شنبه خود به و از عراق، کویت، قطر و امارات متحده عربی را لغو کرده است.
روسیه
روسیه پروازهای خود به ایران و سرزمینهای اشغالی را «تا اطلاع ثانوی» به حالت تعلیق درآورده است.
ایر ایندیا
این شرکت هواپیمایی هندی تصمیم گرفته است که «تمام» پروازهای خود را به تمام مقاصد در خاورمیانه به حالت تعلیق درآورد.
سریلانکا
شرکت هواپیمایی ملی سریلانکا روز شنبه ۱۰ پرواز را که کلمبو را به دوحه، دبی، دمام در عربستان سعودی، کویت و ریاض متصل میکرد، لغو کرد .
بنگلادش
بشرا اسلام، سخنگوی شرکت هواپیمایی ملی بیمان بنگلادش، گفت: «تمام پروازها به خاورمیانه به دلیل حملات مداوم در امارات متحده عربی، قطر، کویت و بحرین به حالت تعلیق درآمده است».
کاتای پسیفیک
گروه کاتای پسیفیک مستقر در هنگ کنگ پروازهای خود به دبی و ریاض را به حالت تعلیق درآورده است.
فیلیپین ایرلاینز
پروازهای مانیل به دوحه، ریاض به مانیل و دبی به مانیل روز شنبه و همچنین یک پرواز دوحه-مانیل در روز یکشنبه لغو شد.
اندونزی
گارودا اندونزی، شرکت هواپیمایی ملی اندونزی، پروازهای خود به و از دوحه را «تا اطلاع ثانوی» به حالت تعلیق درآورده است.
ایالات متحده و کانادا
پروازهای یونایتد به تلآویو تا دوشنبه و پروازها به دبی تا یکشنبه لغو شدهاند.
دلتا پروازهای نیویورک-تلآویو خود را تا یکشنبه به حالت تعلیق درآورده است.
ایر کانادا روز شنبه هیچ پروازی به سرزمینهای اشغالی انجام نمیدهد. پرواز تورنتو-دبی که عصر جمعه انجام شد، به مبدا خود بازگشت، در حالی که همان پرواز روز شنبه لغو شد.
ایجپتایر، ایر الجزایر، اتیوپین ایرلاینز، کنیا ایرویز
شرکت هواپیمایی ملی مصر، ایجپتایر، از تعلیق پروازهای خود به کویت، دبی، دوحه، منامه، ابوظبی، شارجه، القاسم، دمام، اربیل، بغداد، عمان، بیروت و مسقط خبر داده است.
ایر الجزایر پروازهای شنبه خود به عمان، دبی و دوحه را به حالت تعلیق درآورده است. اتیوپین ایرلاینز پروازهای خود به عمان، تلآویو، دمام و بیروت را لغو کرده است. کنیا ایرویز پروازهای خود به دبی و شارجه را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است.